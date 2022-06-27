Обе американские ракетницы – реактивные системы залпового огня (РСЗО). Они похожи на советские БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган" или БМ-30 "Смерч", которые используют постсоветские страны. Однако они несколько отличаются как от привычных РСЗО, так и между собой.

Система MLRS

Система MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System) М270 на гусеничной базе БМП "Брэдли". Она имеет два отдельных пусковых контейнера и в соответствии с компоновкой ракет – разное количество, дальность и способности поражения врага. Каждый контейнер может быть снаряжен шестью или одной ракетой. Такая РСЗО является универсальной в использовании.

Меньшие по классу ракеты могут иметь кассетную часть (максимальная дальность 32, 45 и 70 км). Самая мощная ракета ATACMS будет лететь до 300 километров.

Кстати украинские бойцы начали обучение с американскими РСЗО HIMARS

Системы HIMARS

Главная особенность системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – ее мобильность. М142 имеет колесную базу, меньшую массу и такую же универсальность. Комплект ракет для пускового контейнера аналогичен как MLRS. То есть, возможен запуск одной ракеты ATACMS с дальностью в 300 километров или 6 ракет с дальностью до 70 километров.

Таким образом, системы легко отличить по типу привода – гусеничному или колесному. Относительно боевых характеристик они очень похожи.

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Какие системы получает Украина?

Украина будет получать обе системы – MLRS и HIMARS с ракетами для дальности до 70 километров. Система MLRS на гусеничной базе с двумя контейнерами, а HIMARS – на колесной базе с одним контейнером.

Для активного уничтожения российской армии, штабов, пунктов управления, логистических сообщений и живой силы на больших расстояниях это идеальная замена системам Смерч и Ураган.