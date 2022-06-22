Реактивная система залпового огня "Буревой" уже появлялась в медиа, однако отстрел ракет по оккупантам показан впервые.

Подразделения украинской реактивной артиллерии наносят огненное поражение по противнику из модернизированной РСЗО “Буревой”.

До этого применение модернизированных РСЗО “Буревой” на фронте не было зафиксировано. Только в начале этого месяца в соцсетях появилось видео этой реактивной системы на шасси Tatra в полевых условиях, но без демонстрации боевой работы.

Теперь видео работы РСЗО опубликовали в сети. Вероятно, это первая видеофиксация работы украинской обновленной реактивной системы, которая работает на фронте и наносит урон оккупационным войскам России.

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РСЗО “Буревой” – это украинская модернизация реактивной системы залпового огня “Ураган”, в арсенале которой есть вся имеющаяся номенклатура боеприпасов к РСЗО БМ-27 калибра 220 мм.

Самоходная пусковая установка реактивной системы оснащена цифровой системой управления огнем, включая систему обмена информацией на поле боя. Ее представило в ноябре 2020 года государственное предприятие “Шепетовский ремонтный завод”. Машины были доработаны в соответствии с требованиями Вооруженных сил Украины, сформированными Центральным НИИ вооружения и военной техники ВСУ.

В декабре 2021 года Государственное предприятие “Шепетовский ремонтный завод” получило партию шасси Tatra для производства РСЗО “Буревой”.