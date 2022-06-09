Видео системы на позициях украинских военных опубликовали в сети.

На видео видно только, как РСЗО "Буревій" выезжает из леса. А вот боевая работа системы пока не показана. Ранее эти реактивные системы залпового огня не были зафиксированы на поле боя в войне с Россией.

Кстати из чего сделан сожженный рашистский КамАЗ "Тайфун"

РСЗО "Буревій" – это модернизация реактивной системы залпового огня "Ураган", в номенклатуре боеприпасов – все имеющиеся в РСЗО БМ-27, а также в перспективе – увеличенные по дальности до 65 км "Тайфун-2" от КБ "Южное". Реактивная система оснащена цифровой системой управления огня, включая систему обмена информацией на поле боя.

Шасси Tatra T815-7 в колесной формуле 8х8 предназначены для выпуска новой украинской 220-мм реактивной системы залпового огня "Буревій". Государственное предприятие "Шепетовский ремонтный завод" в рамках выполнения государственного оборонного заказа получило партию шасси Tatra для РСЗО "Буревій" в декабре 2021 года.