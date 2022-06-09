Відео системи на позиціях українських військових опублікували в мережі.

На відео видно лише, як РСЗВ “Буревій” виїжджає з лісу. А от бойову роботу системи поки що не показано. Раніше ці реактивні системи залпового вогню не були зафіксовані на полі бою у війні з Росією.

До речі з чого зроблено спалений рашистський КамАЗ "Тайфун"

РСЗВ “Буревій” – це модернізація реактивної системи залпового вогню “Ураган”, у номенклатурі боєприпасів – всі наявні до РСЗВ БМ-27, а також у перспективі – збільшені за дальністю до 65 км “Тайфун-2” від КБ “Південне”. Реактивна система оснащена цифровою системою управління вогню, включно із системою обміну інформацією на полі бою.

Шасі Tatra T815-7 у колісній формулі 8х8 призначені для випуску нової української 220-мм реактивної системи залпового вогню “Буревій”. Державне підприємство “Шепетівський ремонтний завод” в рамках виконання державного оборонного замовлення отримало партію шасі Tatra для РСЗВ «Буревій» в грудні 2021 року.