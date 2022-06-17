Самодельную пусковую установку назвали "пчелой".

На одном из телеграм-каналов появилось видео, где ведется стрельба с прицепа для пикапа, адаптированного для запуска неуправляемых авиационных ракет типа С-8.

С присущим чувством юмора воины ВСУ назвали эту импровизированную установку "Пчела". Ведь результат стрельбы этой "пасеки" должен быть примерно таков – "мертвые орки не гудят".

Кстати, украинские бойцы начали тренироваться с системами залпового огня HIMARS

Возможно, здесь мы имеем дело с наиболее сложным инженерным изделием, которое можно создать в полевых условиях. Для начала нужно было подвести электроспуск для прицепа, где стоит блок для запуска неуправляемых С-8. Судя по тому, что во время стрельбы из этой тачанки наших бойцов наруже не было, сам процесс стрельбы максимально автоматизирован, насколько это возможно в текущих условиях.

Первый вывод в этой истории – наши защитники вынуждены настолько импровизировать из-за нехватки систем класса MLRS, как M142 HIMARS или M270.

А возможно, таким образом наши бойцы намекают, что в условиях современной войны свое место на поле боя имеют и легкие РСЗО. Которые до сих пор производятся "кустарным" методом.

Напомним, ранее таким образом наши бойцы приспособили кузов пикапа.