Саморобну пускову установку назвали "бджолою".

На одному з телеграм-каналів з’явилось відео, на якому ведеться стрільба з причепу для пікапа, адаптованого для запуску некерованих авіаційних ракет типу С-8.

З притаманним почуттям гумору воїни ЗСУ назвали цю імпровізовану установку "Бджоли". Адже результат стрільби цієї "пасіки" має бути приблизно такий – "мертві орки не гудуть".

До речі українські бійці почали тренуватись з системами залпового вогню HIMARS

Можливо, тут ми маємо справу з найбільш складним інженерним виробом, який можна створити в польових умовах. Для початку, потрібно було підвести електроспуск для причепу, де стоїть блок для запуску некерованих С-8. Судячи з того, що під час стрільби з цієї "тачанки" наших бійців назовні не було, сам процес стрільби максимально “автоматизований", наскільки це можливо в поточних умовах.

Перший висновок у цій історії – наші захисники вимушені настільки імпровізувати через нестачу систем класу MLRS, як то M142 HIMARS або M270.



А можливо таким чином наші бійці натякають, що в умовах сучасної війни своє місце на полі бою мають і легкі РСЗВ. Котрі й досі виробляються "кустарним" методом.

Нагадаємо, раніше таким чином наші бійці пристосували кузов пікапа.