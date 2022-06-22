Реактивна система залпового вогню "Буревій" вже з'являлась у медіа, однак відстріл ракет по окупантах показано вперше.

Підрозділи української реактивної артилерії наносять вогневе враження по противнику з модернізованої РСЗВ “Буревій”.

До цього застосування модернізованих РСЗВ “Буревій” на фронті не були зафіксовані. Лише на початку цього місяця у соцмережах з’явилося відео цієї реактивної системи на шасі Tatra в польових умовах, але без демонстрації бойової роботи.

Тепер відео роботи РСЗВ опублікували в мережі. Ймовірно, це перша відеофіксація роботи української оновленої реактивної системи, яка працює на фронті та завдає втрат окупаційним військам Росії.

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РСЗВ “Буревій” – це українська модернізація реактивної системи залпового вогню “Ураган”, в арсеналі якої є вся наявна номенклатура боєприпасів до РСЗВ БМ-27 калібру 220 мм.

Самохідна пускова установка реактивної системи оснащена цифровою системою управління вогнем, включно із системою обміну інформацією на полі бою. Її представило у листопаді 2020-го року державне підприємство “Шепетівський ремонтний завод”. Машини були доопрацьовані відповідно до вимог Збройних сил України, які були сформовані Центральним НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ.





В грудні 2021 року Державне підприємство «Шепетівський ремонтний завод» отримало партію шасі Tatra для виробництва РСЗВ «Буревій».