У новому пакеті допомоги Україні від США буде 200 бронемашин MaxxPro з посиленим протимінним захистом. Це серйозна наступальна техніка.

Збройні Сили України і раніше мали на озброєнні американські бронемашини M1224 MaxxPro класу MRAP. Але незабаром вони поповняться ще двома сотнями екземплярів, які обіцяні в черговій партії допомоги, разом з чотирма додатковими ракетними системами М142 HIMARS.

До речі чим відрізняються РСЗВ HIMARS від MLRS

Колісні бронемашини класу MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом і підвищеної прохідності, призначені для перевезення піхотинців та десантників до лінії фронту.

International MaxxPro — це інноваційний панцирний транспортний засіб підвищеної прохідності і підвищеного ступеня захисту Збройних сил США (з 2007). Поступово вони замінюють застарілі HMMWV у збройних силах США. З 2007 по 2011 роки армія США придбала близько 9000 автомобілів MaxxPro.

MaxxPro був розроблений компанією Navistar Defense (дочірнє підприємство Navistar International) разом з ізраїльською компанією Plasan Sasa Ltd, яка виробляє захист корпусу. У базовій моделі машини M1224 MaxxPro капсула екіпажу з V-подібною формою нижньої частини корпусу. Цей MRAP відноситься до 1 і 2 категорії захисту стандарту STANAG 4569 в залежності від компоновки.

Задня частина машини призначена для виходу десантників

V-подібна нижня частина корпусу розсіює енергію вибуху міни або саморобного вибухового пристрою від автомобіля, щоб захистити його пасажирів. Автомобіль також обладнаний спеціальними кріслами з амортизацією, які закріплені у місцях, що зазнають меншого впливу від вибухових навантажень.

Цей транспортний засіб зроблена таким чином, щоб його можна було швидко ремонтувати та обслуговувати в польових умовах. Наприклад, для цього елементи броньованого корпусу з’єднані болтами, а не звареними швами, як в інших MRAP.



Бронемашина MaxxPro. Фото: армія США

Бронеавтомобіль MaxxPro здатний захистити екіпаж під час наземного вибуху міни до 7 кг у тротиловому еквіваленті. Загальна маса машини в залежності від модифікації 12,7–13,4 тонн.

У бронемашині розміщується три члени екіпажу (водій, командир та навідник) та до шести десантників. На даху розміщена відкрита башта для встановлення кулеметів калібром 7,62-мм або 12,7-мм.