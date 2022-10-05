Оновлений танк Abrams у версії M1A2 SEP v4 випробовують на військовому полігоні Юма.

Військові Сполучених Штатів випробовують оновлену версію танка Abrams M1A2 SEP v4. Фото модернізованих бойових машин опублікували у пресслужбі 12-го кавалерійського полку армії США.

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M1A2 SEP v4 став найновішою модернізованою версією основного бойового танка Abrams M1A2, який має на озброєнні армія США.



Танк Abrams M1A2 SEP v4. Фото: армія США

Однією з найголовніших відмінностей SEP v4 стали тепловізори третього покоління, які інтегровані до оптичних приладів спостереження командира та навідника. Це дозволить збільшити дальність виявлення та ідентифікації цілей на полі бою.

Також модернізований танк має безпечний для очей лазерний далекомір. Abrams SEP v4 оснащений кольоровими камерами.

Минуле оновлення танки Abrams у версії M1A2 SEP v3 американські військові отримали у травні 2020 року. Ця версія охоплювала встановлення новітнього комплексу засобів радіозв’язку JTRS (Joint Tactical Radio System) та засоби захисту від саморобних вибухових пристроїв з дистанційним управлінням (Counter Remote Control Improvised Explosive Device Electronic Warfare V3). Контракт армії США від грудня 2017 року включає модернізацію протягом кількох років 435 танків М1А1 до M1A2 SEPv3.

Abrams у версії M1A2 SEP v3