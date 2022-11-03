Украинский танкист и ютуб-блогер опубликовал видео с подробным обзором одного из основных боевых танков армии России Т-90А, захваченного украинскими военнослужащими.

К бойцам ВСУ боевая машина попала с поврежденным ночным прицелом, оптическими приборами и элементами системы управления огнем, утверждает блогер Shawshank Redemption.

Исходя из того, что некоторые узлы и элементы находятся в неудовлетворительном состоянии, танк за 15 лет эксплуатации ни разу не проходил техобслуживание или ремонт.

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Но, несмотря на запущенное состояние и ряд неисправностей, машина все еще способна вести бой. Поэтому после ремонта станет в строй к Вооруженными Силами Украины.

Как отмечает автор видео, опыт использования танков Т-90А на российско-украинской войне показал, что ряд конструкторских решений при разработке этой машины стали провальными для поля боя.

Российский комплекс активного оптико-электронного противодействия "Штора-1", характерной особенностью которого являются два прожектора на башне танка, светящиеся лучами в инфракрасном спектре, оказался неэффективным. Он был создан для борьбы с управляемыми противотанковыми ракетами, но не может противодействовать современным ПТРК, которые используют ВСУ, в том числе американским FGM-148 Javelin.

Т-90А с включенными ИК-прожекторами комплекса "Штора-1"

Т-90 – глубокая модернизация советского танка Т-72Б, созданного в нижнетагильском "УКБТМ" в 1989 году. В 2004 – 2006 годах танк существенно усовершенствовали и запустили в производство для Вооруженных Сил России под индексом Т-90А.

Т-90А имеет ряд важных изменений. В модификации 2004 года ночным прицелом боевой машины служит тепловизор "Буран-М". С 2006 года его заменил современный тепловизор второго поколения "ЕССА". Он имеет французскую матрицу Thales Catherine FC, стабилизированный в двух плоскостях и интегрированный с его основным дальномерным каналом. Это позволило увеличить дальность прибора ночного видения с 1800 до 4000 м.

Стандартную башню образца Т-72Б заменили усиленной сварной с габаритом лобовых деталей в 950 мм, что значительно увеличило ее защищенность. Также танк получил новую схему бронирования динамической защитой "Контакт-5".

Вместо старого 840-сильного дизельного двигателя В-84-1, который устанавливался на Т-72Б, модернизированная машина получила новый 1000-сильный двигатель В-92С2.

По официальным данным, на начало 2012 года общий выпуск Т-90 и его модификаций для Вооруженных Сил России составлял около 500 танков: около 120 Т-90, 32 единицы Т-90А с ночным прицелом наводчика "Буран-М" и около 337 боевых машин Т-90А с тепловизором "ЕССА" с матрицей "Catherine FC".