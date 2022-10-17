Видео подбитого танка Т-90М "Прорыв" распространяется в сети несколькими источниками.

Российская оккупационная армия потеряла еще один свой новейший танк Т-90М “Прорыв”. Видео с подбитым танком опубликовали сразу несколько военкоров.

Кстати Украинцы первыми в мире уничтожили новейший танк Т-90 "Прорыв"

На видео показано, как догорает очередной российский Т-90М под Бахмутом, что в Донецкой области. Сообщается, что российскую технику уничтожили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады “Холодный Яр”.

Другие подробности относительно уничтоженного танка не сообщаются – на видео можно увидеть небольшое задымление. Экипаж, вероятно, успел убежать. Также неизвестно, из какого оружия он был подбит.

Согласно данным портала Oryx, это уже как минимум четвертый Т-90М, который РФ потеряла с начала полномасштабной войны с Украиной.

Более того, один такой танк достался ВСУ в качестве трофея – Силы обороны Украины взяли Т-90М во время эффективного контрнаступления в Харьковской области в сентябре, “элитная” Таманская дивизия бросила его во время бегства.