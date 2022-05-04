Его передали на вооружение рашистской армии в 2020 году.

Оккупационные силы России пытались зайти в недавно освобожденный населенный пункт в Харьковской области. Однако ВСУ не только отбили атаку, но и подбили новейший Т-90 "Прорыв". Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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Украинские военные перехватили россиян на дороге и обезвредили колонну бронетехники. В ходе боя среди уничтоженной техники оказался современный российский танк Т-90М "Прорыв". Это первый подтвержденный случай уничтожения данной версии танка в мире.

Также в ходе боя была обезврежена боевая машина пехоты и бронетранспортер МТ-ЛБ.

Российская армия получила первую партию этих танков только в 2020 году. Она была передана в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии. Впервые этот танк был замечен в районе населенного пункта Казачья Лопань в Харьковской области.

Т-90М "Прорыв" (объект 188М) был разработан в рамках ОКР "Прорыв-3" и является модернизированной версией основного российского танка Т-90, который в свою очередь является производным от советского танка Т-72.