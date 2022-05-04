Самое главное отличие – в месте хранения боезаряда, который влияет на сохранение жизни экипажа.

Танк Т-72 – один из самых распространенных в мире, они есть как в армии захватчиков, так и на вооружении ВСУ. Недавно Польша передала Украине еще две сотни Т-72, модернизированных по стандартам НАТО. Однако все эти танки все равно значительно уступают аналогичным боевым машинам НАТО – в первую очередь современным M1 Abrams и Leopard 2.

Самое большое отличие этих танков – в размещении боезаряда. В Т-72 он находится практически в "салоне", под экипажем. Если снаряд попадает туда, то боезаряд детонирует, что приводит к гибели экипажа прежде, чем люди могут убежать. Очень часто при этом у танка просто отрывает башню.

Кстати Т-72 входит в ТОП-5 худших танков мира

Что касается американских и немецких танков, то у них несколько иная конструкция. Экипаж находится в передней части танка, а боезапас – в задней, за бронированной стенкой. Поэтому попасть снарядом в боеприпасы значительно труднее, и даже в этом случае у экипажа есть шанс выбраться наружу.