Найголовніша відмінність – у місці зберіганні боєзаряду, який впливає на збереження жиитя екіпажу.

Танк Т-72 – один з найбільш розповсюджених у світі, вони є як в армії загарбників, так і на озброєнні ЗСУ. Нещодавно Польща передала Україні ще дві сотні Т-72, модернізованих за стандартами НАТО. Однак всі ці танки все одно значно поступаються аналогічним бойовим машинам НАТО – в першу чергу сучасним M1 Abrams та Leopard 2.

Найбільша відмінність цих танків – у розміщенні боєзаряду. У Т-72 він знаходиться практично в "салоні", під екіпажем. Якщо снаряд потрапляє туди, то боєзаряд детонує, що призводить до загибелі екіпажу перш ніж люди мають змогу втекти. Дуже часто при цьому в танка просто відриває башту.

До речі Т-72 входить до ТОП-5 найгірших танків світу

Щодо американських та німецьких танків, то в них дещо інша конструкція. Екіпаж знаходиться в передній частині танка, а боєзапас – у задній, за броньованьою стінкою. Тож потрапити снарядом в боєприпаси значно важче, і навіть в цьому випадку в екіпажу є шанс вибратися назовні.