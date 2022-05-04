Його передали на озброєння рашистській армії у 2020 році.

Окупаційні сили Росії намагалися зайти у нещодавно звільнений населений пункт на Харківщині. Однак ЗСУ не лише відбили атаку, але й підбили новітній Т-90 “Прорив”. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

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Українські військові перехопили росіян на дорозі та знешкодили колону бронетехніки. В ході бою серед знищеної техніки виявився сучасний російський танк Т-90М “Прорив”. Це перший підтверджений випадок знищення цієї версії танка у світі.

Також у ході бою було знешкоджено бойову машину піхоти та бронетранспортер МТ-ЛБ.

Російська армія отримала першу партію цих танків тільки у 2020 році. Перша партія була передана до складу 2-ї гвардійської Таманської мотострілецької дивізії 1-ї гвардійської танкової армії. Вперше цей танк був помічений в районі населеного пункту Козача Лопань у Харківській області.

Т-90М “Прорив” (об’єкт 188М) був розроблений в рамках ДКР “Прорив-3” і є модернізованою версією основного російського танка Т-90, який своєю чергою є похідним від радянського танка Т-72.

Нагадаємо, чим гірший танк Т-72 від західних аналогів.