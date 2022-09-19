"Русский ленд-лиз" в действии: таких танков было выпущено всего два десятка экземпляров. Однако это не помешало рашистам оставить его во время побега на Харьковщине.

В открытом доступе появились фото, на которых детально сфотографирован вражеский танк Т-90М "Прорыв", это – впервые за все время войны. Танк захватили во время освобождения Харьковщины в сентябре 2022 года.

По данным из открытых источников, до войны РФ успела изготовить лишь около 20 единиц Т-90М, которые поставлялись в "элитную" Таманскую дивизию. Известно, что командир этой дивизии, полковник Завадский, сбежал раньше, чем деморализованные бойцы. Потому и неудивительно, что его подчиненные легко и непринужденно бросили "аналоговнетный" Т-90М "Прорыв".

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Рашисты хвастались, что их "аналоговнетный" танк отличается в частности комплексами защиты и бортовой электроникой. Наиболее вероятно, что именно эти вещи будут представлять наибольший интерес для наших специалистов при изучении трофейного экземпляра.

В частности, в открытых источниках были сообщения о том, что Т-90М комплектуется комплексом защиты "Реликт", который отличается своими блоками-"мешками". Россияне позиционировали свой "Прорыв" как некую бюджетную версию-"недоросток" другого "вундерваффе" - танка Т-14 "Армата".

Соответственно, на Т-90М может быть установлена ​​новейшая система управления огнем "Калина" и аппаратура для подключения к системе управления войсками ЭСУ ТС.