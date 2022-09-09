Трофеями ВСУ и других военных формирований, освобождающих украинскую землю от российских захватчиков, стали основные боевые танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и различные самоходные и прицепные артиллерийские системы.

Во время контрнаступления в Харьковской области бойцы Сил обороны захватывают разную военную технику противника. Фото и видео с увлеченной техникой публикуют в социальных сетях и пабликах.

Кстати трофейный БМП-2М оказался с новейшей системой наведения

В частности, наши военные отбили российскую самоходную артиллерийскую установку МСТА-С и модернизированный танк Т-72Б3. После ремонта они увеличат потенциал ВСУ.



Также в бегстве от наступления украинских сил россияне почти утопили свои боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-1. А вместе с ними оставили арсенал пехотного вооружения и боекомплект боевых машин.

Кроме того, еще одна новейшая российская унифицированная командно-штабная машина (УКШМ) Р-149МА1 была захвачена украинскими бойцами.

Трофейный российский УКШМ Р-149МА1 в Харьковской области, сентябрь 2022

Машина на базе БТР-80 – элемент автоматизированной системы управления войсками россии тактического звена.

Р-149МА1 предназначен для обеспечения стабильного управления и связи на уровне бригады/полка как в движении, так и во время стоянки.



УКШМ Р-149МА1

В одном из случаев украинские военные захватили сразу три российских бронетранспортера БТР-82А.

#Ukraine: Three Russian BTR-82A armored personnel carriers were captured by Ukrainian troops during the ongoing counter-offensive in #Kharkiv Oblast.



📹: @GlobalGeoNews pic.twitter.com/5qvSlHJ5km — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 8, 2022



Российский БТР-82 – это глубокая модернизация советского бронетранспортера БТР-80, получившего новую башню с 30-мм пушкой 2А72.



Захваченный российский БТР-82А

Бронетранспортер предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной вражеской техники.

Также украинские военные в ходе контрнаступательных действий отбили у россиян бронетранспортер БТР-4Е. Он принадлежал бойцам 92-й отдельной механизированной бригады и был потерян в марте этого года.



Отбитый украинскими силами у россиян БТР-4 в Харьковской области