Трофеями ВСУ и других военных формирований, освобождающих украинскую землю от российских захватчиков, стали основные боевые танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и различные самоходные и прицепные артиллерийские системы.
Во время контрнаступления в Харьковской области бойцы Сил обороны захватывают разную военную технику противника. Фото и видео с увлеченной техникой публикуют в социальных сетях и пабликах.
Кстати трофейный БМП-2М оказался с новейшей системой наведения
В частности, наши военные отбили российскую самоходную артиллерийскую установку МСТА-С и модернизированный танк Т-72Б3. После ремонта они увеличат потенциал ВСУ.
Также в бегстве от наступления украинских сил россияне почти утопили свои боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-1. А вместе с ними оставили арсенал пехотного вооружения и боекомплект боевых машин.
Кроме того, еще одна новейшая российская унифицированная командно-штабная машина (УКШМ) Р-149МА1 была захвачена украинскими бойцами.
Трофейный российский УКШМ Р-149МА1 в Харьковской области, сентябрь 2022
Машина на базе БТР-80 – элемент автоматизированной системы управления войсками россии тактического звена.
Р-149МА1 предназначен для обеспечения стабильного управления и связи на уровне бригады/полка как в движении, так и во время стоянки.
УКШМ Р-149МА1
В одном из случаев украинские военные захватили сразу три российских бронетранспортера БТР-82А.
Российский БТР-82 – это глубокая модернизация советского бронетранспортера БТР-80, получившего новую башню с 30-мм пушкой 2А72.
Захваченный российский БТР-82А
Бронетранспортер предназначен для транспортировки подразделений, их огневой поддержки в бою, уничтожения живой силы, противотанковых средств и легкобронированной вражеской техники.
Также украинские военные в ходе контрнаступательных действий отбили у россиян бронетранспортер БТР-4Е. Он принадлежал бойцам 92-й отдельной механизированной бригады и был потерян в марте этого года.
Отбитый украинскими силами у россиян БТР-4 в Харьковской области