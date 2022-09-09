Трофеями ЗСУ та інших військових формувань, які звільняють українську землю від російських окупантів, стали основні бойові танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та різні самохідні й причіпні артилерійські системи.

Під час контрнаступу у Харківській області бійці Сил оборони захоплюють різну військову техніку противника. Фото та відео із захопленою технікою публікують у соціальних мережах та пабліках.

До речі трофейний БМП-2М виявися з новітньою системою наведення

Зокрема, наші військові відбили російську самохідну артилерійську установка Мста-С і модернізований танк Т-72Б3. Після ремонту вони збільшать потенціал ЗСУ.



Також під час втечі від наступу українських сил росіяни майже втопили свої бойові машини піхоти БМП-2 та БМП-1. А разом із ними залишили арсенал піхотного озброєння та боєкомплект до бойових машин.



Окрім того, ще одна новітня російська уніфікована командно-штабна машина (УКШМ) Р-149МА1 була захоплена українськими бійцями.



Трофейна російська УКШМ Р-149МА1 на Харківщині, вересень 2022

Машина на базі БТР-80 – елемент автоматизованої системи управління військами росії тактичної ланки.

Р-149МА1 призначена для забезпечення стабільного управління та зв’язку на рівні бригади/полку як у русі, так і під час стоянки.



УКШМ Р-149МА1

В одному з випадків українські військові захопили одразу три російські бронетранспортери БТР-82А.

#Ukraine: Three Russian BTR-82A armored personnel carriers were captured by Ukrainian troops during the ongoing counter-offensive in #Kharkiv Oblast.



📹: @GlobalGeoNews pic.twitter.com/5qvSlHJ5km — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 8, 2022



Російський БТР-82 – це глибока модернізація радянського бронетранспортера БТР-80, який отримав нову башту з 30-мм гарматою 2А72.



Захоплений російський БТР-82А

Бронетранспортер призначений для транспортування підрозділів, їхньої вогневої підтримки в бою, знищення живої сили, протитанкових засобів і легкоброньованої ворожої техніки.

Також українські військові у ході контрнаступальних дій відбили у росіян бронетранспортер БТР-4Е. Він належав бійцям 92-ї окремої механізованої бригади та був втрачений у березні цього року.



Відбитий українськими силами у росіян БТР-4 на Харківщині