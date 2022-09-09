Трофеями ЗСУ та інших військових формувань, які звільняють українську землю від російських окупантів, стали основні бойові танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери та різні самохідні й причіпні артилерійські системи.
Під час контрнаступу у Харківській області бійці Сил оборони захоплюють різну військову техніку противника. Фото та відео із захопленою технікою публікують у соціальних мережах та пабліках.
До речі трофейний БМП-2М виявися з новітньою системою наведення
Зокрема, наші військові відбили російську самохідну артилерійську установка Мста-С і модернізований танк Т-72Б3. Після ремонту вони збільшать потенціал ЗСУ.
Також під час втечі від наступу українських сил росіяни майже втопили свої бойові машини піхоти БМП-2 та БМП-1. А разом із ними залишили арсенал піхотного озброєння та боєкомплект до бойових машин.
Окрім того, ще одна новітня російська уніфікована командно-штабна машина (УКШМ) Р-149МА1 була захоплена українськими бійцями.
Трофейна російська УКШМ Р-149МА1 на Харківщині, вересень 2022
Машина на базі БТР-80 – елемент автоматизованої системи управління військами росії тактичної ланки.
Р-149МА1 призначена для забезпечення стабільного управління та зв’язку на рівні бригади/полку як у русі, так і під час стоянки.
УКШМ Р-149МА1
В одному з випадків українські військові захопили одразу три російські бронетранспортери БТР-82А.
Російський БТР-82 – це глибока модернізація радянського бронетранспортера БТР-80, який отримав нову башту з 30-мм гарматою 2А72.
Захоплений російський БТР-82А
Бронетранспортер призначений для транспортування підрозділів, їхньої вогневої підтримки в бою, знищення живої сили, протитанкових засобів і легкоброньованої ворожої техніки.
Також українські військові у ході контрнаступальних дій відбили у росіян бронетранспортер БТР-4Е. Він належав бійцям 92-ї окремої механізованої бригади та був втрачений у березні цього року.
Відбитий українськими силами у росіян БТР-4 на Харківщині