На Херсонщині ЗСУ захопили російську БМП-2М з новітнім озброєнням. Тепер вона буде прицільно цілити та знищувати своїх колишніх господарів.

На Херсонщині українські військові захопили модернізовану бойову машину піхоти БМП-2М окупаційних військ РФ.

Головною особливістю оновленої російської машини є бойовий модуль “Бережок”.

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Бойовий модуль Б05Я01 “Бережок” – це класична башта БМП-2, але з оновленим комплексом озброєння.

Замість основного прицілу навідника БПК-2-42, на ньому встановлений комбінований приціл з незалежною системою стабілізації лінії візування у двох площинах.

У прицільному комплексі об’єднані: візирний оптичний, тепловізійний та лазерний далекомірний канали, а також канал наведення керованої протитанкової ракети.

Основним озброєнням є 30-мм гармата, яка призначена для боротьби з технікою і піхотою противника.

У кормовій частині башти встановлений 30-мм автоматичний гранатомет АГ-30М з незалежним приводом вертикального наведення і загальним боєкомплектом в 300 пострілів.

БМП також оснащена протитанковими керованими ракетами «Корнет», які розташовуються на здвоєних пускових установках на башті. Наведення цих ракет здійснюється по лазерному променю і може вестися при русі. Комплекс має можливістю пуску двох ракет з проміжком до двох секунд.

Зазначимо, що немодернізовані “класичні” радянські БМП-2 оснащуються протитанковими ракетами «Фагот» або «Конкурс». Ці комплекси можуть вести одиночну стрільбу з місця, а екіпажу потрібно вручну діставати контейнери з ракетами для установки перед пуском.