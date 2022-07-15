Мова йде не про три одиниці, а про найкращі зразки техніки, які в ході боїв опинились на нашій стороні поля бою.

За даними нідерландського видання ORYX, під час бойових дій Збройним Силам України вдалося захопити понад 200 ворожих танків.

Найбільш масові танки окупантів, які дістались українцям в якості трофеїв – Т-72БЗ. За своїми тактико-технічними характеристиками вони схожі з українськими Т-64БМ “Булат”. Однак траплялись і більш рідкісні та новітні за конструкцією – Т-80УЕ-1, Т-90А та Т-80УК, про які читайте детальніше.

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Т-80УЕ-1

Новітній Т-80УЕ-1 можна назвати “шоуменом” серед російських танків, адже його постійно демонструють на різноманітних військових шоу та виставках. Він ефектно стрибає з трампліну та виконує інші акробатичні трюки на полігоні, але в реальних бойових умовах мало чим відрізняється від собі подібних.

Т-80УЕ-1 (Об’єкт 219АС-1) — це модернізований варіант танків Т-80БВ і Т-80УД, прийнятий на озброєння армії агресора 2005 року. При цьому шасі використовувалось від Т-80БВ, а бойове відділення – з Т-80УД. Танк оснащений комплексом управління вогнем (КУВ) 1А45 та керованого ракетного озброєння 9К119 “Рефлекс”.

Чим більше таких танків українці “затрофеять” або підіб’ють, тим менше їх залишиться на озброєнні окупанта. Адже росія під тиском санкцій не здатна продовжувати модернізацію танків до рівня УЕ-1, а на озброєнні рашистської армії їх було не більше як батальйон. Приблизно чотири з них вже перебувають у лавах Збройних Сил України.

Т-90А

Російський основний бойовий танк третього покоління. Знову ж таки, він є глибокою модернізацією серії Т-72Б, задля покращення всіх бойових характеристик машини.

Серійна модифікація Т-90 під індексом “А” випускалася з 2004 по 2011 рік. На неї встановлений двигун В-92С2 потужністю 1000 к. с., покращена зварна башта підвищеної стійкості та 125-мм гармата 2А46М-5. На танку встановлено КОЕП “Штора-1” — комплекс електронно-оптичного активного захисту від високоточної зброї. Також є комплекс вбудованого вибухового динамічного захисту — “Контакт-5”.

Було посилено бронювання верхньої лобової деталі корпусу, покращено тепловізійне обладнання, а також встановлено нову систему протипожежного захисту.

З огляду на низку технічних переваг і цінність цього танка, важко було уявити, що створена багаторічна епопея навколо Т-90 так само легко вражається сучасним озброєнням, як і менш сучасні зразки.

До речі виставка ушкоджених танків відкрилась у Празі

Т-80УК

Танк Т-80УК (Об’єкт 630А) — спеціальна модернізація танка Т-80У, яка призначена для командира танкового підрозділу. Т-80УК було виготовлено всього декілька одиниць і всі вони перебували в “елітній” 4-й танковій кантемирівській дивізії.

Призначений для забезпечення управління підлеглими підрозділами, зв’язку з вищими командирами, ведення бойових дій у складі частин та підрозділів. Командирський танк у порівнянні з танком Т-80У додатково обладнаний системою дистанційного підриву осколково-фугасних снарядів, комплексом оптико-електронного придушення “Штора”, короткохвильовою радіостанцією Р-163-50К, навігаційною апаратурою ТНА-4-3, електроагрегатом автономного живлення П28 потужністю 1 кВт.

Хоча до армії агресора надійшло небагато таких рідкісних екземплярів, вони вже є на озброєні нашої армії.

Резюме Авто24

Схоже, що, потрапивши на територію нашої держави, рашистські екіпажі збагнули різницю між російсько-білоруськими навчаннями “Захід-2021” і реальними бойовими діями на території України. На підготовлених полігонах вони майстерно долали рови й нищили мішені, а зустрівшись із суворою реальністю люті українських захисників у бою, швидко залишали свої унікальні танки, всупереч їх характеристикам та унікальності.