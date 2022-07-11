Відкриття виставки - в понеділок 11 липня об 18:45.

У понеділок 11 липня в Празі відкриється виставка російської військової техніки, знищеної Збройними Силами України.

На експозиції будуть представлені російський танк Т-90, артилерійські установки, протитанкові системи й сумнозвісний ракетно-зенітний комплекс «Бук». Відвідувачі також зможуть на власні очі побачити декілька з 3000 тисяч ракет, випущених російськими загарбниками по українських містах.

Виставка триватиме до 24 липня на Летенській рівнині в Празі 7 (зупинка трамваю «Спарта», Letenská pláň).

Нагадаємо, що існує план показу знищеної техніки в інших містах Європи.