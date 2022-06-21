Подібна експозиція триває в центрі Києва.

Виставка знищеної російської військової техніки у війні з Україною має відбутись у столицях Європи, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю Polsatnews.

Перша виставка пройде у Варшаві, а потім такі презентації відбудуться і в інших європейських містах – Берліні, Парижі, Мадриді та Лісабоні.

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Глава Міноборони розповів, що російські генерали хочуть бачити у Лісабоні свої танки, і Україна допоможе російським танкам з’явитись у Європі, але у вигляді решток військової техніки окупаційних військ Росії. “І ми допоможемо, щоб російські танки були в Європі, але як уламки”, – наголосив Резніков.

Нагадуємо, минулого місяця у центрі Києва на Михайлівській площі встановили знищену військову техніку російської армії.

Зокрема, на площі встановили знищений основний бойовий танк Т-72, башту від російської бойової машини десанту БМД-4, сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби 1Л29 «Ртуть-БМ».