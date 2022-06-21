Подобная экспозиция проходит в центре Киева.

Выставка уничтоженной российской военной техники в войне с Украиной должна пройти в столицах Европы, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Polsatnews.

Первая выставка пройдет в Варшаве, а затем подобные презентации пройдут и в других европейских городах – Берлине, Париже, Мадриде и Лиссабоне.

Кстати посмотрите на уничтоженные автомобили в Мощуне.

Глава Минобороны рассказал, что российские генералы хотят видеть в Лиссабоне свои танки и Украина поможет российским танкам появиться в Европе, но в виде остатков военной техники оккупационных войск России. “И мы поможем, чтобы российские танки были в Европе, но как обломки”, – подчеркнул Резников.

Напомним, в прошлом месяце в центре Киева на Михайловской площади установили уничтоженную военную технику российской армии.

В частности, на площади установили уничтоженный основной боевой танк Т-72, ​​башню от российской боевой машины десанта БМД-4, современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы 1Л29 “Ртуть-БМ”.