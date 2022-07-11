Открытие выставки – в понедельник 11 июля в 18:45.

В понедельник 11 июля в Праге откроется выставка российской военной техники, уничтоженной Вооруженными Силами Украины.

На экспозиции будут представлены российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и печально известный ракетно-зенитный комплекс “Бук”. Посетители также смогут воочию увидеть несколько из 3 000 ракет, выпущенных российскими захватчиками по украинским городам.

Выставка продлится до 24 июля на Летенской равнине в Праге 7 (остановка трамвая “Спарта”, Letenská pláň).

Напомним, что существует план показа уничтоженной техники в других городах Европы.