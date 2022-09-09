В Херсонской области ВСУ захватили российскую БМП-2М с новейшим вооружением. Теперь она будет прицельно целить и уничтожать своих прежних хозяев.

В Херсонской области украинские военные захватили модернизированную боевую машину пехоты БМП-2М оккупационных войск рф.

Главной особенностью обновленной российской машины является боевой модуль “Бережок”.

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Боевой модуль Б05Я01 “Бережок” – это классическая башня БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения.

Вместо основного прицела наводчика БПК-2-42, на нем установлен комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях.

В прицельном комплексе объединены: визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой противотанковой ракеты.

Основным вооружением является 30-мм пушка, которая предназначена для борьбы с техникой и пехотой противника.

В кормовой части башни установлен 30-мм автоматический гранатомет АГ-30М с независимым приводом вертикального наведения и общим боекомплектом в 300 выстрелов.

БМП оснащена противотанковыми управляемыми ракетами “Корнет”, которые располагаются на сдвоенных пусковых установках на башне. Наведение этих ракет осуществляется по лазерному лучу и может вестись при движении. Комплекс обладает возможностью пуска двух ракет с промежутком до двух секунд.

Отметим, что немодернизированные классические советские БМП-2 оснащаются противотанковыми ракетами “Фагот” или “Конкурс”. Эти комплексы могут вести одиночную стрельбу с места, а экипажу нужно вручную доставать контейнеры с ракетами для установки перед пуском.