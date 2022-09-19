"Російський ленд-ліз" в дії: таких танків було випущено всього два десятки екземплярів. Однак це не завадило рашистам залишити його під час втечі на Харківщині.

У відкритому доступі з’явились фото, на яких детально сфотографовано ворожий танк Т-90М "Прорыв", це – вперше за весь час війни. танк захопили під час звільнення Харківщини у вересні 2022 році.

За даними з відкритих джерел, до війни РФ встигла виготовити лише близько 20 одиниць Т-90М, які поставлялись в "елітну" Таманську дивізію. Відомо, що командир цієї дивізії, полковник Завадскій, втік раніше, аніж його деморалізовані бійці. Тому й не дивно, що його підлеглі легко та невимушено кинули "аналоговнєтний" Т-90М "Прорыв".

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Рашисти хизувались, що їх "аналоговнєтний" танк відрізняється зокрема комплексами захисту та бортовою електронікою. Найбільш ймовірно, що саме ці речі й складатимуть найбільший інтерес для наших фахівців під час вивчення трофейного екземпляра.

Зокрема, у відкритих джерелах були повідомлення про те, що Т-90М комплектується комплексом захисту “Реликт", що вирізняється своїми блоками-"мішками". Росіяни позиціонували свій "Прорыв" як таку собі бюджетну версію-"недоросток" іншого "вундерваффе" – танка Т-14 "Армата".

Відповідно, на Т-90М може бути встановлена новітня система управління вогнем "Калина", і апаратура для підключення до системи управління військами ЕСУ ТЗ.

Якщо це справді так – наші фахівці зможуть розібрати цю "начинку", зрозуміти принципи її роботи для кращої протидії путінському "панцерваффе", ну і заодно встановити рівень залежності від західних технологій при виробництві Т-90М "Прорыв".