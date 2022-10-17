Відео підбитого танка Т-90М "Прорив" поширюється в мережі кількома джерелами.

Російська окупаційна армія втратила ще один свій новітній танк Т-90М "Прорыв". Відео з підбитим танком опублікували одразу кілька воєнкорів.

До речі українці першими у світі знищили танк "Прорив"

На відео показано, як догорає черговий російський Т-90М під Бахмутом, що в Донецькій області. Повідомляється, що російську техніку знищили бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Інші подробиці щодо знищеного танка не повідомляється – на відео можна побачити невелике задимлення. Екіпаж, ймовірно, встиг втекти. Також невідомо, з якої зброї його було підбито.

Згідно з даними порталу Oryx, це вже як мінімум четвертий Т-90М, який РФ втратила з початку повномасштабної війни з Україною.

Більше того, один такий танк дістався ЗСУ в якості трофея – Сили оборони України взяли Т-90М під час ефективного контрнаступу на Харківщині у вересні, "елітна" Таманська дивізія кинула його під час втечі.