Український танкіст та ютуб-блогер опублікував відео з детальним оглядом одного з основних бойових танків армії Росії Т-90А, котрий був захоплений українськими військовослужбовцями.

До бійців ЗСУ бойова машина потрапила з пошкодженим нічним прицілом, оптичними приладами та елементами системи керування вогнем, стверджує блогер Shawshank Redemption.

Виходячи з того, що деякі вузи та елементи перебувають у незадовільному стані, танк за 15 років експлуатації жодного разу не проходила техобслуговування чи ремонту.

Також цікаво російський танк "Прорив" дорогає під Бахмутом

Та попри занедбаний стан та низку несправностей машина все ще здатна вести бій. Тому після ремонту стане у стрій до збройних сил України.

Як зазначає автор відео, досвід використання танків Т-90А на російсько-українській війні показав, що низка конструкторських рішень під час розробки цієї машини стали провальними для поля бою.

Російський комплекс активної оптико-електронної протидії “Штора-1”, характерною особливістю котрого є два прожектори на башті танку, які світять променями в інфрачервоному спектрі, виявився неефективним. Він був створений для боротьби з керованими протитанковими ракетами, але не може протидіяти сучасним ПТРК, які використовують ЗСУ, у тому числі американським FGM-148 Javelin.

Т-90А з увімкненими ІЧ-прожекторами комплексу “Штора-1”

Т-90 – глибока модернізація радянського танку Т-72Б, створеного в нижньотагільському “УКБТМ” у 1989 році. У 2004-2006 роках танк суттєво удосконалили та запустили у виробництво для Збройних Сил Росії під індексом Т-90А.

Т-90А має низку важливих змін. У модифікації 2004 року нічним прицілом бойової машини слугує тепловізор “Буран-М”. Із 2006 його змінив сучасніший тепловізор другого покоління “ЕССА”. Він має французьку матрицю Thales “Catherine FC”, стабілізований у двох площинах та інтегрований з його основним далекомірним каналом. Це дозволило збільшити дальність приладу нічного бачення з 1800 до 4000 м.

Стандартну башту зразка Т-72Б замінили на посилену зварну з габаритом лобових деталей у 950 мм, що значно збільшило її захищеність. Також танк отримав нову схему бронювання динамічним захистом “Контакт-5”.

Замість старого 840-сильного дизельного двигуна В-84-1, який встановлювався на Т-72Б, модернізована машина отримала новий 1000-сильний двигун В-92С2.

За офіційними даними, станом на початок 2012 року загальний випуск Т-90 та його модифікацій для Збройних Сил Росії становив близько 500 танків: близько 120 Т-90, 32 одиниці Т-90А з нічним прицілом навідника “Буран-М” і близько 337 бойових машин Т-90А з тепловізором “ЕССА” з матрицею “Catherine FC”.