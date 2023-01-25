Країни НАТО обіцяють передати Україні два види танків - американські Abrams та німецькі Leopard. Вони мають багато спільного, але є і суттєві відмінності. Які ж краще на полі бою?

Ціна танків та вартість їх утримання

Один з найбільш важливих аргументів, якими оперували союзники при вирішенні постачання Україні танків країн НАТО, була їх ціна та вартість експлуатації.

Серед важких танків НАТО найдорожчими вважаються американські Abrams M1, повідомляє “Голос Америки”. Їхня вартість становить від 6 до 9 мільйонів доларів. Окрім того, загальновідомо, що танки Abrams “використовують багато палива та досить складні в обслуговуванні”.

Вартість танків Leopard 2 теж немала – понад 5 мільйонів доларів. Утім вони мають різні версії та комплектацію, тому ціна може відрізнятися.

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Abrams

Найбільш вірогідною версією американських танків, які нададуть Україні, буде M1A1 Abrams, вважають в Defense Express. Ці танки спеціально створювались, щоб протидіяти на полі бою радянсько-російським, а це “Абрамсам” успішно вдавалось під час різноманітних збройних конфліктів за межами Європи.

Для цього M1A1 оснащуються 120-мм гладкоствольною гарматою M256 з довжиною ствола у 44 калібри від Rheinmetall. Її головний боєприпас – підкаліберний бронебійний снаряд APFSDS-T M829 у різних версіях. Він прошивав радянські танки ще під час операції "Буря у пустелі" завдяки пенетратору зі збідненого урану та початковій швидкості 1,57 км/с.

Сучасна версія M829A3 була створена для гарантованої протидії найсучаснішого захисту російських танків "Контакт-5". Перша секція з вольфраму бере на себе нівелювання динамічного захисту, друга - зі збідненого урану прошиває основну броню.

Тобто в прямому протистоянні будь-якого російського танка та “Абрамса” переможець відомий заздалегідь.

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За точність ведення вогню у Abrams відповідає сучасна система управління, з якісними тепловізійними приладами. Навіть на старих машинах встановлений тепловізійний приціл високої чутливості з 3-х чи десятикратним збільшенням, між якими можливо перемикатися. Про цифровий балістичний обчислювач, лазерний далекомір та інші стандартні для західної техніки речі можна навіть не згадувати.

Мобільність Abrams забезпечується газотурбінним двигуном Honeywell AGT потужністю 1500 к.с. з автоматичною коробкою передач Allison X-1100-3B на чотири передніх та дві задніх передачі. Це дає питому потужність на рівні 24,4 к.с./т (для порівняння у Т-72Б3 - 18,3 к.с./т).

Leopard 2A4

Попри наявність значно новіших версій Leopard 2, найбільш вірогідним варіантом для України залишається Leopard 2A4. Ця версія танка, яка відповідає рівню середини 80-х початку 90-х років для західних машин. Однак російські танки, які зараз використовуються в Україні, можуть з ними посперечатися не за усіма характеристиками.

У версії Leopard 2A4 встановлена та ж гармата, що й на Abrams. Тобто вогневі потужності Leopard 2A4 та M1A1 Abrams можливо вважати однаковими. Щодо системи управління вогнем, то навіть у версії A4 мова йде про тепловізійні прилади від Zeiss та повністю цифрову систему, яка дозволяє вести точний вогонь на ходу під час руху бездоріжжям на дальності до 5 км.

Рівень бронювання у Leopard 2A4 дещо менший за M1A1 Abrams. Але й він забезпечує захист від підкаліберних боєприпасів радянського зразка на дальності 1,5 км.

55-тонний Leopard 2A4 має 1500-сильний 12-циліндровий турбований дизель, який забезпечує питому потужність на рівні 27.3 к.с./т. Трансмісія Renk HSWL 354 також автоматична та має також чотири передачі переднього та дві – заднього ходу. До речі, увімкнути реверс можливо ще до повної зупинки танка, на швидкості до 8 км/год, а швидкість обертання машини на місці складає лише 10 секунд.

Вітм, уряд Німеччини ухвалив рішення передати Україні зі складу бундесверу ротний комплект в 14 танків більш нових модифікацій – Leopard 2A6.

Модифікація Leopard 2A6 з’явилась у 2001 році та була створена на базі модифікації А5, повідомляють в Defense Express. Від свого "попередника" Leopard 2A6 відрізняється кращою вогневою міццю і точністю ведення вогню. Точність навіть краща, аніж у M1 Abrams, адже тут стоїть гармата Rh-120 L/55 з подовженим стволом.

Leopard 2A6 також має посилене бронювання, нову систему керування вогнем, електричні приводи замість гідравлічних та командирську панораму. Такі вдосконалення "наростили" масу танка на 7,5 тонн у порівнянні з Leopard 2A4.

Висновок: який танк кращий?

Таким чином порівняння M1A1 Abrams vs Leopard 2A4 наочно показує те, що мова йде про практично однакові машини. І це не дивно, бо обидві є різними гілками одного проекту MBT-70, коли США та Німеччина спробували створити єдиний танк.

Вогнева потужність машин ідентична, система управління вогнем Abrams може вважатися кращою. Натомість рівень бронювання американської машини кращий за Leopard 2A4. А за маневреністю та швидкістю Leopard 2A5 через меншу масу випереджає американського конкурента.

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Рухомість забезпечується однаковими за потужностями двигунами, але газотурбінний двигун Abrams має більшу витрату палива та складніший в обслуговуванні та ремонті. При цьому витрата палива не катастрофічно більша, якщо брати умовні паперові показники Leopard 2 споживає по дорогах 3,4 літра на кілометр та 5,3 літра по бездоріжжю. Abrams – 4,3 літра на км по дорозі та 8 літрів на кілометр по бездоріжжю.

Але попри всі характеристики та навіть наявність машин для передачі, головним фактором відносно вибору танка для ЗСУ може бути питання обслуговування. У Європі лише один оператор Abrams, якщо не брати саму армію США - Польща, яка лише нещодавно отримала перші машини. Тому заводський ремонт Abrams може відбуватися силами Європейського командування сил США у Європі. Водночас ремонт Leopard 2 цілком може бути розгорнутий у тій самій Польщі, яка не тільки давно експлуатує Leopard, а також проводить самостійну модернізацію машин.