Страны НАТО обещают передать Украине как минимум два вида танков – американские Abrams и немецкие Leopard. Они имеют много общего, но есть и существенные отличия. Какие лучше на поле боя?

Цена танков и стоимость их содержания

Один из наиболее важных аргументов, которыми оперировали союзники при решении поставок Украине танков стран НАТО, была их цена и стоимость эксплуатации.

Среди тяжелых танков НАТО самыми дорогими считаются американские Abrams M1, сообщает Голос Америки. Их стоимость составляет от 6 до 9 миллионов долларов. Кроме того, общеизвестно, что танки Abrams "используют много топлива и достаточно сложны в обслуживании".

Стоимость танков Leopard 2 тоже немалая – более 5 миллионов долларов. Впрочем, они имеют разные версии и комплектацию, поэтому цена может отличаться.

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Abrams

Наиболее вероятной версией американских танков, которые предоставят Украине, будет M1A1 Abrams, считают в Defense Express. Эти танки специально создавались, чтобы противодействовать на поле боя советско-российским, а это "Абрамсам" успешно удавалось во время различных вооруженных конфликтов за пределами Европы.

Для этого M1A1 оснащается 120-мм гладкоствольной пушкой M256 с длиной ствола в 44 калибра от Rheinmetall. Ее главный боеприпас – подкалиберный бронебойный снаряд APFSDS-T M829 в разных версиях. Он прошивал советские танки еще во время операции "Буря в пустыне" благодаря пенетратору из обедненного урана и начальной скорости 1,57 км/с.

Современная версия M829A3 была создана для гарантированного противодействия современной защите российских танков "Контакт-5". Первая секция из вольфрама берет на себя нивелирование динамической защиты, вторая – из обедненного урана – прошивает основную броню.

То есть в прямом противостоянии любого российского танка и Абрамса победитель известен заранее.

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За точность ведения огня у Abrams отвечает современная система управления с качественными тепловизионными приборами. Даже на подержанных машинах установлен тепловизионный прицел высокой чувствительности с 3-х или десятикратным увеличением, между которыми можно переключаться. О цифровом баллистическом вычислителе, лазерном дальномере и других стандартных для западной техники вещах можно даже не упоминать.

Мобильность Abrams достигается газотурбинным двигателем Honeywell AGT мощностью 1500 л.с. с автоматической коробкой передач Allison X-1100-3B на четыре передних и две задних передачи. Это дает удельную мощность на уровне 24,4 л.с./т (для сравнения у Т-72Б3 – 18,3 л.с./т).

Leopard 2A4

Несмотря на наличие более новых версий Leopard 2, наиболее вероятным вариантом для Украины остается Leopard 2A4. Эта версия танка, соответствующая уровню середины 80-х – начала 90-х годов для западных машин. Однако российские танки, которые сейчас используются в Украине, могут с ними поспорить не по всем характеристикам.

В версии Leopard 2A4 установлена та же пушка, что и на Abrams. То есть огневые мощности Leopard 2A4 и M1A1 Abrams можно считать одинаковыми. Что касается системы управления огнем, то даже в версии A4 речь идет о тепловизионных приборах от Zeiss и полностью цифровой системе, которая позволяет вести точный огонь на ходу при движении по бездорожью на дальности до 5 км.

Уровень бронирования у Leopard 2A4 несколько меньше M1A1 Abrams. Но он обеспечивает защиту от подкалиберных боеприпасов советского образца на дальности 1,5 км.

55-тонный Leopard 2A4 имеет 1500-сильный 12-цилиндровый турбированный дизель, обеспечивающий удельную мощность на уровне 27,3 л.с./т. Трансмиссия Renk HSWL 354 также автоматическая и имеет четыре передачи переднего и две – заднего хода. Кстати, включить реверс можно еще до полной остановки танка на скорости до 8 км/ч, а скорость вращения машины на месте составляет всего 10 секунд.

Leopard 2A6

Впрочем, правительство Германии приняло решение передать Украине из состава бундесвера ротный комплект в 14 танков более новых модификаций – Leopard 2A6.

Модификация Leopard 2A6 появилась в 2001 году и была создана на базе модификации А5, сообщают в Defense Express. От своего "предшественника" Leopard 2A6 отличается лучшей огневой мощью и точностью ведения огня. Точность даже лучше, чем у M1 Abrams, ведь здесь стоит пушка Rh-120 L/55 с удлиненным стволом.

Leopard 2A6 также имеет усиленное бронирование, новую систему управления огнем, электрические приводы вместо гидравлических и командирскую панораму. Такие усовершенствования "нарастили" массу танка на 7,5 тонн по сравнению с Leopard 2A4.

Вывод: какой танк лучше?

Таким образом сравнение M1A1 Abrams vs Leopard 2A4 наглядно показывает то, что речь идет о практически одинаковых машинах. И это неудивительно, потому что обе разные ветви одного проекта MBT-70, когда США и Германия попытались создать единый танк.

Огневая мощность машин идентична, система управления огнем Abrams может считаться лучшей. Зато уровень бронирования американской машины лучше Leopard 2A4. А по маневренности и скорости Leopard 2A6 из-за меньшей массы опережает американского конкурента.

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Подвижность обеспечивается одинаковыми по мощностям двигателями, но газотурбинный двигатель Abrams имеет больший расход топлива и более сложный в обслуживании и ремонте. При этом расход топлива не катастрофически больше, если брать условные бумажные показатели Leopard 2 потребляет по дорогам 3,4 литра на километр и 5,3 литра по бездорожью. Abrams – 4,3 литра на км по дороге и 8 литров на километр по бездорожью.

Но при всех характеристиках и даже наличии машин для передачи, главным фактором в отношении выбора танка для ВСУ может быть вопрос обслуживания. В Европе лишь один оператор Abrams, если не брать саму армию США – Польша, только недавно получившая первые машины. Поэтому заводской ремонт Abrams может производиться силами Европейского командования сил США в Европе. В то же время ремонт Leopard 2 вполне может быть развернут в той же Польше, которая не только давно эксплуатирует Leopard, а также производит самостоятельную модернизацию машин.