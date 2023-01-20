Очередная партия американской военной помощи в Украине включает 90 колесных боевых машин пехоты Stryker.

В новый пакет помощи от США на сумму 2,5 млрд долларов вошла колесная и гусеничная бронетехника и другие транспортные средства.

В частности, США передают 90 колесных боевых машин пехоты Stryker с 20 минными тралами, 59 БМП M2 Bradley с 590 противотанковыми управляемыми ракетами TOW и 295 тысяч боеприпасов калибра 25 мм для их автоматических пушек.

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"Страйкер" (англ. Stryker) - это целое семейство (около 10 разновидностей) боевых бронированных машин, произведенные американской компанией General Dynamics Land Systems. Броневик создан на базе канадского бронетранспортера LAV III, который в свою очередь является глубокой модернизацией швейцарского бронетранспортера Piranha III 8x8.

"Страйкеры" в армии США – основное вооружение бригадных боевых групп, сформированных в начале 2000-х годов. Они предназначены для транспортировки подразделений мотопехоты (обычно мотопехотного отделения) на поле боя, ведения ими боя из машины, огневой поддержки их в процессе и после спешивания, а также для всесторонней поддержки и обеспечения боевых действий механизированных подразделений американской армии.

Первые машины поступили на вооружение американской армии в феврале 2002 года. По состоянию на апрель 2013 года было поставлено 4349 единиц боевой техники семейства "Страйкер" разных типов.

Бронирование Stryker

"Страйкеры" менее уязвимы к огню стрелкового оружия, чем предыдущие бронетранспортеры типа M113. Бронированный корпус БТРа сварен из бронепластин толщиной до 12 миллиметров. Это позволяет защитить экипаж и десант от огня из стрелкового оружия калибром до 14,5 мм с бортов и кормы, от 30-миллиметровых снарядов в лобную часть корпуса на дистанциях свыше 500 метров, а также от поражения 152-миллиметровыми осколковыми снарядами, которые взрываются рядом.

Двигатель

Силовой агрегат БТРа – дизельный двигатель Caterpillar 3126 мощностью 350 л. и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия Allison MD3066P.

Внутреннее оборудование бронетранспортера устроено так, чтобы максимально упростить процесс ремонта и замены основных агрегатов и деталей. Так, двигатель с трансмиссией можно заменить новым в течение 2 часов, а ремонт и техническое обслуживание Stryker может осуществляться с внешней стороны.

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Вооружение

Вооружение машин семейства "Страйкер" зависит от конкретной модели.

Основное вооружение БТР M1126 "Страйкер" ISV расположено в дистанционно управляемом боевом модуле, смонтированном над командирской башней. Установка имеет унифицированный держатель, позволяющий достаточно быстро устанавливать необходимое вооружение. Оно может состоять из 12,7-мм крупнокалиберного пулемета М2 (боекомплект 2 000 выстрелов), 40-мм автоматического гранатомета Mk 19 (боекомплект – 448 гранат) или 7,62-миллиметрового единственного пулемета М240. На этой же установке расположены 4 блока 66-миллиметровых четырехствольных дымовых гранатометов M6 (боекомплект – 32 гранаты). САУ M1128 "Страйкер" MGV имеет уникальную башню со 105-миллиметровой пушкой Royal Ordnance L7 (боекомплект – 32 выстрела) и экипаж, увеличенный до 3 человек.

Командир "Страйкера" пользуется специализированной системой цифровой передачи данных (FBCB2), которая позволяет обмениваться графической и текстовой информацией от батальона до отдельной боевой машины. Устройство изображения тактической обстановки позволяет командиру машины на фоне цифровой карты местности обозначать расположение собственных сил и сил врага, при этом эти данные автоматически передаются всем машинам подразделения.

Для точного позиционирования на местности БТР оборудована навигационной системой Raytheon AN/TSQ-158.В распоряжении водителя есть три перископических прибора М17, а также прибор ночного AN/VAS-5 В свою очередь командир машины наблюдает за боевой обстановкой через семь перископов М45 и отдельные дисплеи видеокамеры и тепловизора.

Машина оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, включая GPS-навигатор, способствующий экипажу и десанту боевой машины. Каждый БТР имеет систему распознавания "свой-чужой", которая позволяет отслеживать передвижение техники не только собственного подразделения, но и других формирований, участвующих в боевых действиях, минимизируя таким образом возможности "дружественного огня".