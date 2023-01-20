Данія передає усі свої запаси французьких самохідних артилерійських установок.

Данія посилить Збройні Сили України одразу 19 самохідними артилерійськими установками Caesar. Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони цієї країни. Мало того, Данія вирішила передати Україні всі свої артилерійські установки французького виробництва – 15 одиниць, які вже стоять на озброєнні, і ще чотири, які їй повинна була передати французька "оборонка".

Йдеться про версію з колісною формулою 8x8 на базі шасі Tatra T815-7, яка вперше була показана світу у 2015 році.

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Ця версія отримала удосконалену систему управління озброєнням та нову автоматизовану систему заряджання, завдяки якій екіпаж САУ становить всього 2-3 особи. САУ має максимальну дальність стрільби до 55 км, боєзапас у 36 снарядів і швидкострільність у 8 пострілів за хвилину.

Як відзначають у міноборони Данії, з цією системою є "низка технічних проблем", які будуть вирішувати спільно з виробником САУ французькою компанією Nexter, а також українською стороною.