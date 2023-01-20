Дания передает все запасы французских самоходных артиллерийских установок.

Дания усилит Вооруженные Силы Украины 19 самоходными артиллерийскими установками Caesar. Об этом говорится в сообщении министерства обороны этой страны. Более того, Дания решила передать Украине все свои артиллерийские установки французского производства – 15 уже стоящих на вооружении единиц и еще четыре, которые ей должна была передать французская "оборонка".

Речь идет о версии с колесной формулой 8x8 на базе шасси Tatra T815-7, впервые показанной миру в 2015 году.

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Эта версия получила усовершенствованную систему управления вооружением и новую автоматизированную систему зарядки, благодаря которой экипаж САУ составляет всего 2-3 человека. САУ имеет максимальную дальность стрельбы до 55 км, боезапас в 36 снарядов и скорострельность 8 выстрелов в минуту.

Как отмечают в минобороны Дании, с этой системой есть "ряд технических проблем", которые будут решать совместно с производителем САУ французской компанией Nexter, а также украинской стороной.