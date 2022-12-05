В бойових умовах М113 допомагає ефективно нищити окупантів, успішно доставляє десант до необхідного місця, може евакуювати поранених з поля бою, відзначається високою прохідністю.

Бронетранспортери М113 від закордонних партнерів України активно застосовують наші штурмові підрозділи на всіх напрямках оборони. Серед них – в одній з військових частин, яка надійно тримає смугу оборони на Бахмутському напрямку.

Наші воїни кажуть, що ця техніка проста і надійна, навіть при високій маневреності, при крутих поворотах, гусениця не злітає, що часто трапляється з радянськими БМП.

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— У порівнянні з радянськими бойовими машинами піхоти ці бронетранспортери значно маневреніші, простіші в управлінні, оснащені автоматичною коробкою передач, легкі в обслуговуванні. Броня запросто витримує попадання великокаліберного кулемета та навіть гранатомета, — каже механік-водій з позивним «Лотос».

Бронетранспортер оснащений кулеметом системи «Браунінг» 12,7 мм, за потреби може бути встановлений гранатомет МК19.

M113 (англ. M113 armored personnel carrier) — основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. Екіпаж M113 складається з двох чоловік: механіка-водія і командира, окрім того бронетранспортер може перевозити одинадцять десантників.