В боевых условиях М113 помогает эффективно уничтожать оккупантов, успешно доставляет десант в необходимое место, может эвакуировать раненых с поля боя, отличается высокой проходимостью.

Бронетранспортеры М113 от зарубежных партнеров Украины активно применяют наши штурмовые подразделения в различных местах боевых действий. Среди них – в одной из воинских частей, надежно держащие оборону на Бахмутском направлении.

Наши воины говорят, что эта техника проста и надежна, даже при высокой маневренности, при крутых поворотах, гусеница не взлетает, что часто случается с советскими БМП.

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— По сравнению с советскими боевыми машинами пехоты эти бронетранспортеры гораздо более маневренны, просты в управлении, оснащены автоматической коробкой передач, легки в обслуживании. Броня запросто выдерживает попадание крупнокалиберного пулемета и даже гранатомета, – говорит механик-водитель с позывным Лотос.

Бронетранспортер оснащен пулеметом системы "Браунинг" 12,7 мм, при необходимости может быть установлен гранатомет МК19.

M113 (англ. M113 armored personnel carrier) — основной гусеничный бронетранспортер, состоящий на вооружении механизированных войск армии США и многих армий других стран мира. Экипаж M113 состоит из двух человек: механика-водителя и командира, кроме того, бронетранспортер может перевозить одиннадцать десантников.