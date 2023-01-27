Виробництво налагоджене в Україні, однак де саме - секрет.

Міністр оборони України Олексій Резніков розкрив деякі деталі відносно роботи українського оборонно-промислового комплексу. Він сфотографувався в новій самохідній артилерійській установці “Богдана”. Він повідомив, що серійне виробництво САУ "Богдана" було профінансовано ще навесні 2022 року, тож українська 155-мм артилерія вже скоро буде на фронті.

Читайте також: союзники готують передати Україні "вбивцю радянських танків"

"На фото - українська САУ "Богдана" калібру 155-мм. Одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою. Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська – у всіх розуміннях цього слова – артилерія", - йдеться у дописі.

Варто зазначити, що САУ "Богдана", дослідний зразок якої був змонтований на шасі "КрАЗ", змінила базу, або як мінімум кабіну. Виробник залишився українським, водночас яким саме – невідомо.

Серійне виробництво САУ "Богдана" означає те, що було перенесена вся промислова база, включно з унікальними для України верстатами для виробництва стволів. І це дійсно титанічна задача, яка була виконана у надскладних умовах і у вкрай стислі терміни.

Цікаво, що попередні вогневі випробування "Богдана" пройшла за місяць до повномасштабного російського вторгнення у січні 2022 року. Під час них була доведена можливість вести вогонь на дальність 42 км без використання активно-реактивного снаряда, що перевищило закладені вимоги у 40 км.

А ось "державними" випробуваннями стала операція зі звільнення острова Зміїний, коли САУ вела вогонь по позиціях РФ з островів у гирлі Дунаю, а коригування вогню здійснював Bayraktar TB2. При цьому розрахунок міг спостерігати за точністю свого вогню через пряму трансляцію відео з дрона. Дальність стрільби у цьому випадку складала мінімум 35 км.

Окрім того, у 2023 році у Міноборони України зробили максимальну ставку на вітчизняних виробників озброєння, які мають максимально задовольнити попит ЗСУ у тих речах, які минулого року скуповувались закордоном.

"Міноборони підготувало перехід, щоб у 2023 році максимальний обсяг коштів було спрямовано українським виробникам. Це стосується усіх компонентів - від форми, взуття, бронежилетів і БПЛА до важкої зброї й боєприпасів", - підкреслив Резніков.