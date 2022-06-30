Одну з важливих ролей у знищені рашистів на острові Зміїний відіграла українська колісна САУ "Богдана", яка станом на кінець січня 2022 року лише завершила попередні вогневі випробування.

САУ "Богдана" успішно пройшла бойове хрещення вогнем по армії РФ. Особисту подяку розробникам та виробникам артсистеми особисто оголосив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Головнокомандувач оприлюднив відео з роботою САУ "Богдана", яка 21 червня здійснила вогневий наліт по позиціях армії РФ.

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"Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження", – йдеться у дописі.

Також зазначено, що не тільки "Богдана" виконувала задачу на ураження. Удари завдавались ще й ракетними та авіаційними засобами. А традиційно, з дистанції у десятки кілометрів коригування вогню здійснював Bayraktar TB2.

Довідка про САУ “Богдана”

Перша публічна демонстрація САУ "Богдана", створення якої здійснив "Краматорський завод важкого верстатобудування", пройшла у 2018 році. За всі ці роки розробка цієї 155-мм артситеми йшла з величезними затримками, зокрема, через проблеми з закупівлею боєприпасів і подолання бюрократичних перешкод. І попри плани завершити розробку у 2020 році, лише перша частина вогневих випробувань була завершена за місяць до вторгнення РФ. За планом ця САУ мала надійти на озброєння артилерійських бригад ЗСУ.

Закладені у САУ "Богдана" можливості дозволяють їй вести вогонь на дальність до 42 км, що було на практиці доведено під час випробувань. При цьому дальність вогню з берегової лінії по острову Зміїний складає 35 км. На цій дальності САУ забезпечила прицільний вогонь, завдяки якому було уражено один ЗРГК "Панцирь С-1" та радіолокаційну станцію противника.