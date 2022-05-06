В мережі показали роботу далекобійної гаубиці на базі вітчизняного КрАЗу.

"Богдана" – перша українська гаубиця у "натівському" калібрі 155 мм. Ця зброя здатна знищувати ворога на відстані у 42 км. Вперше вона пройшла парадом на День Незалежності у 2018 році, але офіційні випробування почалися лише за три місяці до нападу рашистів, повідомляє екс-нардеп Сергій Пашинський у своєму дописі у Фейсбук.

Втім, за його словами, “25 лютого розробникам “Богдани” надійшло розпорядження - знищити її, щоби САУ не дісталась ворогу. Однак її вдалось вивезти в тил та передати ЗСУ. Тепер ця далекобійна красуня смажить ворогів”, – пише Пашинський.

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Гаубиця встановлена на шасі КрАЗ-63221 зі спареною броньованою кабіною для розміщення обслуги.

Крім того, вона має автоматизовану систему наведення та систему автоматичної подачі боєприпасів на 6 снарядів. Управління заряджанням, наведенням та стрільбами може здійснюватися як із кабіни установки, так і ззовні — у задній частині САУ встановлено другий пункт управління.

Також на ній закріплено контейнери, що здатні вмістити від 20 снарядів.