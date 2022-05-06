В сети показали работу дальнобойной гаубицы на базе отечественного КрАЗа.

“Богдана” – первая украинская гаубица в “натовском” калибре 155 мм. Это оружие способно уничтожать врага на расстоянии 42 км. Впервые она прошла парадом в День Независимости в 2018 году, но официальные испытания начались всего за три месяца до нападения рашистов, сообщает экс-нардеп Сергей Пашинский в своем сообщении в Фейсбук.

Впрочем, по его словам, 25 февраля разработчикам “Богданы” поступило распоряжение – уничтожить ее, чтобы САУ не досталась врагу. Однако ее удалось вывезти в тыл и передать ВСУ. Теперь эта дальнобойная красавица жарит врагов”, – пишет Пашинский.

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Гаубица установлена ​​на шасси КрАЗ-63221 со спаренной бронированной кабиной для размещения обслуги.

Кроме того, у нее есть автоматизированная система наведения и система автоматической подачи боеприпасов на 6 снарядов. Управление зарядкой, наводкой и стрельбами может производиться как из кабины установки, так и снаружи – в задней части САУ установлен второй пункт управления.

Также на ней закреплены контейнеры, способные вместить от 20 снарядов.