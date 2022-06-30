Одну из важных ролей в уничтожении рашистов на острове Змеиный сыграла украинская колесная САУ "Богдана", которая к концу января 2022 года только завершила предварительные огневые испытания.

САУ "Богдана" успешно прошло боевое крещение огнем по армии РФ. Личное спасибо разработчикам и производителям артсистемы лично объявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Главнокомандующий обнародовал видео с работой САУ "Богдана", которая 21 июня совершила огневой налет по позициям армии РФ.

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"Благодарю защитников Одесской области, которые приняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории. Низкий поклон конструкторам и производителям украинской самоходной гаубицы "Богдана", которая сыграла важную роль в освобождении острова. Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения", – говорится в сообщении.

Также отмечено, что не только "Богдана" выполняла задачу на поражение. Удары наносились еще и ракетными и авиационными средствами. А традиционно с дистанции в десятки километров корректировку огня осуществлял Bayraktar TB2.

Справка о САУ "Богдана"

Первая публичная демонстрация САУ "Богдана", создание которой осуществил "Краматорский завод тяжелого станкостроения", прошла в 2018 году. За все эти годы разработка этой 155-мм артситемы шла с огромными задержками, в частности из-за проблем с закупкой боеприпасов и преодоления бюрократических преград. И, несмотря на планы завершить разработку в 2020 году, только первая часть огневых испытаний была завершена за месяц до вторжения РФ. По плану эта САУ должна поступить на вооружение артиллерийских бригад ВСУ.

Заложенные в САУ "Богдана" возможности позволяют ей вести огонь на дальность до 42 км, что было на практике доказано в ходе испытаний. При этом дальность огня с береговой линии по острову Змеиный составляет 35 км. На этой дальности САУ обеспечила прицельный огонь, благодаря которому был поражен один ЗРГК "Панцирь С-1" и радиолокационная станция противника.