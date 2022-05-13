Видео с этой техникой появилось в сети.

На вооружение Сил обороны Украины поступили самоходные пушки-гаубицы Dana калибра 152-мм. Кадры с артиллерийской установкой попали в соцсети.

Самоходная артиллерийская установка vz. 77 Dana была разработана в конце 70-х годов в бывшей Чехословакии, серийное производство было налажено на предприятии ZTS Dubnica в городе Тренчин (в современной Словакии).

Больше информации о САУ vz. 77 Дана и vz. 2000 Zuzana

После распада Чехословакии, Чехия и Словакия унаследовали значительное количество этих артиллерийских установок, которые реализовывают заинтересованным странам.

САУ использует в качестве шасси модифицированный вариант Tatra 813 с колесной формулой 8×8. Боекомплект – 60 снарядов, максимальная скорость по шоссе – до 80 км/час.

Колесная САУ vz. 77 Dana обеспечивает максимальную дальность стрельбы в 20 километров. Самоходные гаубицы Dana поступили из Чехии.

Кстати Украине также передали французские САУ Caesar

Также напоминаем, что реактивные системы залпового огня RM-70 также уже используют в ВСУ для уничтожения рашистов. РСЗО RM-70 были предоставлены Украине в рамках военной помощи от Чехии.

По состоянию на начало мая, Чешская Республика предоставила Украине военную помощь на 3 млрд крон (почти 128 млн долларов США).