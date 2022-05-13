Відео з цією технікою з'явилось в мережі.

На озброєння Сил оборони України надійшли самохідні гармати гаубиці Dana калібру 152-мм. Кадри з артилерійською установкою потрапили до соцмереж.

Самохідна артилерійська установка vz. 77 Dana була розроблена наприкінці 70-х років у колишній Чехословаччині, серійне виробництво було налагоджено на підприємстві ZTS Dubnica у місті Тренчин (у сучасній Словаччині).

Більше інформації про САУ vz. 77 Dana та vz. 2000 Zuzana

Після розпаду Чехословаччини, Чехія та Словаччина успадкували значну кількість цих артилерійських установок, які реалізовують зацікавленим країнам.

САУ використовує в якості шасі модифікований варіант Tatra 813 з колісною формулою 8×8. Боєкомплект – до 60 снарядів, максимальна швидкість по шосе – до 80 км/годину.

Колісна САУ vz. 77 Dana забезпечує максимальну дальність стрільби у 20 кілометрів. Самохідні гаубиці Dana надішли з Чехії.

До речі Україні також передали французькі САУ Caesar

Також нагадуємо, що реактивні системи залпового вогню RM-70 також вже використовують у ЗСУ для знищення рашистів. РСЗВ RM-70 були надані Україні в рамках військової допомоги від Чехії.

Станом на початок травня, Чеська Республіка надала Україні військову допомогу на 3 млрд крон (майже 128 млн доларів США).