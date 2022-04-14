Поки урядовці України та Словаччини домовляються про постачання для нашої армії самохідних гаубиць ShKH vz. 2000 Zuzana, журналісти “Авто 24” з’ясували подробиці щодо цієї гармати на шасі самоскида та з ім’ям президентки своєї країни.

Військові та конструктори Чехословаччини були одними з перших, хто наважився становити потужну гармату на колісне шасі. Це сталося у середині 1970-х: брати-слов’яни вирішили, що важкі, недовговічні та дорогі гусениці недоречні на європейських театрах бойових дій. І прилаштували свою 152-міліметрову гармату на чотиривісне автомобільне шасі – добре, що далеко таке шукати не довелося.

Самохідні артсистеми з жіночими іменами Dana та Zuzana були випущені загальним тиражем близько 800 одиниць.

Читайте також: Німецькі артилерійські самоходки Panzerhaubitze 2000: краще, нiж Porsche

Ідея використання шасі від комерційних вантажівок для створення армійської техніки з’явилася не учора. Не була вона новою і тоді, коли чехословацькі конструктори взяли для своєї самохідки базу Tatra 815 у варіанті 8х8. З дуже незвичної вантажівки вийшла дуже незвична бойова машина. Спочатку це була ShKH vz. 77 Dana, а після заміни гармати на більш сучасну натівську 155-міліметрову назву машини змінили на ShKH vz. 2000 Zuzana.

Вантажівки чехословацької марки Tatra відомі своїми позашляховими якостями. Серія 815 включала у себе шасі з колісною формулою 4х4, 6х6 і 8х8.

Кому цікаво, цей каскад абревіатур розшифровується як samohydna kanonova houfnice vz. 77 – самохідна пушка-гаубиця зразку 1977 року (або 2000 року). Dana – на перший погляд, жіноче ім’я, але словаки стверджують, що це теж скорочення: від Dělo automobilní, nabíjené automaticky – автомобільна гармата автоматичного заряджання. Мабуть, з більшою впевненістю можна сказати, що Zuzana в даному випадку – не на честь діючого Президента Словацької Республіки Зузани Чапутової, яка на період створення артсистеми була ще студенткою.

Читайте також: Що може бронеавтомобіль Мastіff: концепція та характеристики

Якщо облишити осторонь назви і придивитися до самої ShKH Dana/Zuzana, то можна побачити чимало цікавого. Наскільки оригінальним є шасі “Татри”-носія, настільки ж сміливим виявилося компонування бойової машини.

Гарматна башта самохідки Zuzana (фактично вона ж і Dana) в реальності є платформою з відкритою гарматою та двома кабінами обабіч неї

Наприклад, башта з гарматою – фактично не зовсім і башта. Гаубиця насправді стоїть просто неба, але обабіч неї змонтовано дві кабіни – у лівій сидить навідник, у правій – заряджаючий. За спиною першого розміщені заряди гаубиці, за спиною правого – снаряди (гармата має боєприпаси роздільного заряджання). На версії Dana у лівій кабіні тандемом (один за одним) сиділо двоє артилеристів, адже екіпажу був на одну особу більший. Водій та командир машини сидять у передній кабіні – низькій, двомісній та броньованій.

Стріляти з коліс така артсистема не може: для точного ураження цілі потрібно висунути три гідравлічні опори у задній частині.

На розгортання самохідки до бою після маршу потрібно дві хвилини часу, а от знятися з вогневої позиції вона може швидше – за хвилину. У сучасному бою це важливий фактор, адже за нинішніх засобів розвідки у контрбатарейній боротьбі відлік йде вже не на хвилини, а на секунди.

Технічні характеристики ShKH vz. 2000 Zuzana (з 1998 р.)

Повна маса, тон 28,45 Довжина/ширина/висота, м 12,970 х 3,015 х 3,300 (довжина з гарматою – ) Кліренс 410 Бронювання Протикулеве Озброєння Гармата 155 мм, кулемет 12,7 мм Екіпаж, чол. 4 Двигун дизель V12 Tatra 345 к.с. або V6 MAN 460 к.с. Максимальна швидкість, км/год, шосе 80 Запас ходу (шосе), км 750

Поява в українській армії артустановок ShKH vz. 2000 Zuzana з гаубицею калібром 155 мм дасть змогу зменшити залежність від боєприпасів радянських стандартів. Навіть якщо для початку кількість цих самоходок буде невеликою, є перспектива з часом збільшити її внаслідок нових закупівель. Тим більше у Словаччині вже випускається модернізована модель під індексом Zuzana 2 – з поліпшеною гарматою та новим обладнанням башти.

Самохідна гаубиця Zuzana – гарний варіант у сенсі ціни. Адже завдяки давно створеному шасі вона не коштуватиме стільки, як західноєвропейські аналоги.

Ціна не може бути дуже високою, оскільки саме зазначена артсистема при високих балістичних характеристиках "натовської" гармати базується на добре відпрацьованому у виробництві носії. Для розуміння: кінцевий цінник залежить від наявності в комплекті запчастин, витратних деталей, боєприпасів та навіть тренажерів для відпрацювання навичок екіпажами.

Наприклад, у 2018 році Словаччина законтрактувала закупівлю для своєї армії 25 самохідних гармат Zuzana-2 на загальну суму 175 млн євро. Виходить по 7 млн за одну машину, але до комплекту постачання входять також боєприпаси, запчастини та навчання екіпажів. Враховуючи, що замовлення виконує вітчизняний – словацький – виробник ZTS-Specіal (м. Дубніце), маржа навряд чи є завищеною та зазначена ціна максимально близька до реально ринкової.

Читайте також: Чим унікальні броньовані "швидкі” на базі Pinzgauer, які передали українським військовим