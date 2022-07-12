Системы залпового огня на базе Tatra – модернизированные аналоги "Градов".

10-я отдельная горно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины получила реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. На видео показано их боевое использование.

Эта техника появилась в Украине еще в мае. Передала их, вероятно, Чехия на средства США.

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Реактивная система залпового огня RM-70 калибра 122 мм была разработана в Чехословакии. Производилась в 1971-89 годах.

Фактически это копия советского БМ-21 "Град". В качестве шасси используется Tatra T813 Kolos (8x8). Стреляет неуправляемыми ракетами советского стандарта (9M22 и 9M28) и другими.

После распада Чехословакии частная чешская компания Excalibur Army продолжила работу над 122-мм реактивной системой залпового огня RM-70, создав ее современную версию под названием RM-70 Vampire.

В новой модификации реактивная система для обеспечения быстрой и точной стрельбы может быть оснащена системой управления огнем, которая объединяет компьютер, цифровой баллистический вычислитель, комбинированную систему навигации, а также систему обмена информацией. Пусковая установка также оборудована современными системами связи.