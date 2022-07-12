Системи залпового вогню на базі Tatra - модернізовані аналоги "Градів".

10-та окрема гірсько-штурмова бригада Збройних Сил України отримала реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) RM-70 Vampire. На відео показано їх бойове використання.

Ця техніка з’явилась в Україні ще у травні. Передала їх, ймовірно, Чехія за кошти США.

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Реактивна система залпового вогню RM-70 калібру 122 мм була розроблена в Чехословаччині. Виготовлялася у 1971-89 роках.



Фактично це копія радянського БМ-21 «Град». В якості шасі використовується Tatra T813 Kolos (8×8). Стріляє некерованими ракетами радянського стандарту (9M22 та 9M28) та інші.

Після розпаду Чехословаччини приватна чеська компанія Excalibur Army, продовжила роботу над 122-мм реактивною системою залпового вогню RM-70, створивши її сучасну версію під назвою RM-70 Vampire.

У новій модифікації реактивна система для забезпечення швидкої і точної стрільби може бути оснащена системою управління вогнем, яка об’єднує комп’ютер, цифровий балістичний обчислювач, комбіновану систему навігації, а також систему обміну інформацією. Пускова установка також оснащена сучасними системами зв’язку.