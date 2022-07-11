Англійські бронетранспортери виконують завдання на полі бою.

На відео, розповсюдженим Сухопутними військами ЗС України, показано використання британських БТРів Mastiff. Це важкі броньовики, призначені для перевезень десанту на полі бою. Вони захищені спеціальними сітками та можуть перевозити 8 солдатів та два члени екіпажу. Кожен з них сидить в окремому кріслі, яке підвішене на енергопоглинаючих амортизаторах.

Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

Більше про характеристики БТРів Mastiff

На відео видно, що українські десантники мають кілька таких БТРів та відпрацьовують ведення бою з використанням цих машин.

Окрім Mastiff, британці передали ЗСУ його вантажну модифікацію – Wolfhound.