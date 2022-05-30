Колісні важкі БТРи Wolfhound – це броньовані вантажівки, які створені на базі бронетранспортерів Mastiff.

В рамках допомоги британського уряду українським збройним силам було передано велику кількість техніки та озброєння. Відео з тренуванням на цій техніці оприлюднено в соцмережах. На ньому видно, що на полігоні використовується БТРи Wolfhound (з англ. – “Вовкодав”).

Wolfhound — це шестиколісний вантажний варіант бронетранспортера Mastiff, який своєю чергою є британським варіантом південноафриканського Cougar (не плутайте з БТР КрАЗ Cougar).

Ця важка броньована вантажівка входить до групи тактичних засобів підтримки (TSV) разом з Husky і Coyote. Вони використовуються для супроводу патрулів на лінії фронту та перевезення основних бойових припасів. Також може використовуватись як тягач для різноманітної зброї.

Передані Україні Wolfhound озброєні великокаліберними кулеметами Browning M2 калібру 12,7-мм.

До речі Україна також отримає британський бронеавтомобіль Jackal для розвідки

Загалом Велика Британія після навчань доставить в Україну 120 одиниць броньованих машин, з яких 80 – це Mastiff, Husky і Wolfhound, повідомляє Мілітарний.

Захищена патрульна машина Mastiff (6х6) є різновидом MRAP Cougar HE, яка адаптована до вимог британської армії. Вона призначена для перевезення піхоти. Спроєктована з метою захисту від стрілецької зброї, наземних мін та саморобних вибухових пристроїв.

Бронетранспортер Mastiff

Машина здатна перевозити вісім військовослужбовців та два члени екіпажу. Mastiff має максимальну швидкість 90 км/год, може бути озброєний кулеметами від 7,62-мм до 12,7-мм або 40-мм автоматичним гранатометом.

Розмінувальна машина Husky

Husky – це спеціальна машина для виявлення вибухонебезпечних предметів та розмінування. Машина розроблена таким чином, щоб у випадку підриву руйнувалися змінні компоненти, а кабіна залишалася неушкодженою.

Розвідувальна машина Spartan

Інші 40 машин – це засоби для бойової розвідки, включаючи Spartan, а також машини швидкої допомоги Samaritan, броньовані командні машини Sultan та броньовані евакуаційні машини Samson.