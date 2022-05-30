Колесные тяжелые БТРы Wolfhound – это бронированные грузовики, созданные на базе бронетранспортеров Mastiff.

В рамках помощи британскому правительству украинским вооруженным силам было передано большое количество техники и вооружения. Видео с тренировкой на этой технике обнародовано в соцсетях. На нем видно, что на полигоне используется БТРы Wolfhound (с англ. – “Волкодав”).

Wolfhound – это шестиколесный грузовой вариант бронетранспортера Mastiff, который в свою очередь является британским вариантом южноафриканского Cougar (не путайте с БТР КрАЗ Cougar).

Этот тяжелый бронированный грузовик входит в группу тактических средств поддержки (TSV) вместе с Husky и Coyote. Они используются для сопровождения патрулей на линии фронта и перевозки основных боевых запасов. Также может использоваться как тягач для разного оружия.

Переданные Украине Wolfhound вооружены крупнокалиберными пулеметами Browning M2 калибра 12,7-мм.

Кстати Украина также получит британский бронеавтомобиль Jackal для разведки.

В общей сложности Великобритания после учений доставит в Украину 120 единиц бронированных машин, из которых 80 – это Mastiff, Husky и Wolfhound, сообщает Милитарный.

Защищенная патрульная машина Mastiff (6х6) является разновидностью MRAP Cougar HE, адаптированной к требованиям британской армии. Она предназначена для перевозки пехоты. Спроектирована для защиты от стрелкового оружия, наземных мин и самодельных взрывных устройств.

Бронетранспортер Mastiff

Машина способна перевозить восемь военнослужащих и два члена экипажа. Mastiff имеет максимальную скорость 90 км/ч, может быть вооружен пулеметами от 7,62 мм до 12,7 мм или 40 мм автоматическим гранатометом.

Машина для разминирования Husky

Husky – это специальная машина для обнаружения взрывоопасных предметов и разминирования. Машина разработана таким образом, чтобы в случае взрыва разрушались сменные компоненты, а кабина оставалась невредимой.

Разведывательная машина Spartan

Остальные 40 машин – это средства для боевой разведки, включая Spartan, а также машины скорой помощи Samaritan, бронированные командные машины Sultan и бронированные эвакуационные машины Samson.