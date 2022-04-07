Министерство обороны Великобритании анонсировало отправку Украине колесных бронетранспортеров Jackal. Эта техника может стать очень полезной в войне с оккупантом.

Бронированная машина "Шакал" (англ. "Jackal") или MWMIK (Mobility Weapons Mounted Installation Kit) разработана компанией DML Group в 2008 году. Бронеавтомобиль "Jackal" был предназначен в первую очередь для разведывательных миссий, а также для проведения внезапных атак и для огневой поддержки маневренных подразделений британского контингента в Ираке и Афганистане. Производятся фирмами Supacat и Babcock.

Читайте также: Новый украинский бронеавтомобиль "Козак-2М1" показал себя на испытаниях

"Шакал" имеет боевую массу 6,7 т и оснащен дизельным двигателем Cummins мощностью 180 л. с, что позволяет двигаться по шоссе с максимальной скоростью 130 км/ч. Экипаж бронеавтомобиля включает трех пехотинцев: водитель находится справа, место командира (слева) оборудовано 7,62-мм пулеметом, а стрелок в кормовой части корпуса вооружен 12,7-мм пулеметом, вращающимся на турели (вместо него может устанавливаться и другое вооружение). В передней и кормовой частях бронеавтомобиля имеются пусковые установки дымовых гранат.

Бронеавтомобиль Jackal оснащен аппаратурой тактической системы связи BOWMAN от компании General Dynamics. V-образная форма днища снижает воздействие ударной волны при подрыве на минах и самодельных взрывных устройствах. С верхней полусферы экипаж практически не защищен. Данная конструкция машины позволяет личному составу при необходимости быстро покидать свои места.

Производство модернизированной версии бронемашины Jackal V2 осуществляется с февраля 2010 года. От предыдущих версий V2 отличается кабиной с улучшенной защитой экипажа от мин и фугасов, которые могут быть заложены на пути. Для этого шасси автомобиля были дополнительно укреплены и бронированы по сравнению с его предшественником (Jackal V1).

На данный момент на вооружении Великобритании находится около 400 бронеавтомобилей "Jackal" 1-го и 2-го поколения. Сколько из них могут передать Украине пока не отмечается.

Ранее Австралия передала Украине бронеавтомобили Bushmaster

Характеристики бронемашины "Jackal" V-1: