Міністерство оборони Великобританії анонсувало відправлення Україні колісних бронетранспортерів Jackal. Ця техніка може стати дуже корисною у війні з окупантом.

Броньована машина "Шакал" (англ. "Jackal") або MWMIK (Mobility Weapons Mounted Installation Kit) розроблена компанією DML Group у 2008 році. Бронеавтомобіль "Jackal" був призначений насамперед для розвідувальних місій, а також для проведення раптових атак та для вогневої підтримки маневрених підрозділів британського контингенту в Іраку та Афганістані. Виробляються фірмами Supacat та Babcock.

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"Шакал" має бойову масу 6,7 т і оснащена дизельним двигуном Cummins потужністю 180 к. с, що дозволяє рухатися на шосе з максимальною швидкістю 130 км/год. Екіпаж бронеавтомобіля включає трьох піхотинців: водій розміщується праворуч, місце командира (ліворуч) обладнане 7,62-мм кулеметом, а стрілок у кормовій частині корпусу озброєний 12,7-мм кулеметом, що обертається на турелі (замість нього може встановлюватися і інше озброєння). У передній та кормовій частинах бронеавтомобіля є пускові установки димових гранат.

Бронеавтомобіль Jackal оснащений апаратурою тактичної системи зв'язку BOWMAN від компанії General Dynamics. V-подібна форма днища знижує вплив ударної хвилі при підриві на мінах та саморобних вибухових пристроях. З верхньої півсфери екіпаж практично не захищений. Дана конструкція машини дозволяє особовому складу при необхідності швидко залишати свої місця.

Виробництво модернізованої версії бронемашини Jackal V2 здійснюється з лютого 2010 року. Від попередніх версій V2 відрізняється кабіною з покращеним захистом екіпажу від мін та фугасів, які можуть бути закладені на шляху. Для цього шасі автомобіля були додатково укріплені та броньовані порівняно з його попередником (Jackal V1).

На даний момент на озброєнні Великобританії знаходиться близько 400 бронеавтомобілів "Jackal" 1-го та 2-го покоління. Скільки з них можуть передати Україні наразі не зазначається.

Раніше Австралія передала Україні бронеавтомобілі Bushmaster

Характеристики бронемашини "Jackal" V-1: